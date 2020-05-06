В селе Старое Шайгово опрокинулся легковой автомобиль

В селе Старое Шайгово произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Происшествие произошло ранним утром 5 мая возле дома №117, расположенного по адресу – улица Шишканова. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2110, во время прохождения поворота потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось на крышу.
Известно, что водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm