В Ардатовском районе сгорел грузовик

В Ардатовском районе пожар уничтожил грузовой автомобиль.

Указанное происшествие произошло в ночь на 2 мая на одном из участков дороги, соединяющей Ардатов и Большое Игнатово, неподалеку от поворота на село Солдатское. Во время движения загорелся грузовой автомобиль марки КамАЗ, за рулем которого находился 31-летний гражданин. Транспортное средство перевозило коробки с чаем.

Грузовик и упомянутая продукция сгорели.

Водитель транспортного средства не пострадал.

По предварительным данным, грузовой автомобиль загорелся по причине короткого замыкания электропроводки.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm