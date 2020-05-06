В Саранске 75 семей стали участниками мероприятия по обеспечению жильем

В Саранске с начала 2020 года несколько десятков местных жителей были признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

В период с 1 января по 28 апреля нынешнего года 75 семей были признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru