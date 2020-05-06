В Саранске 89 семей получат социальные выплаты на приобретение недвижимости

В Саранске практически 90 семей получили право на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

В период с 1 января по 28 апреля нынешнего года в Саранске 89 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Указанные свидетельства были выданы в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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Источник: adm-saransk.ru