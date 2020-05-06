Мордовия получит деньги на меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Мордовия получит деньги на реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Из государственного бюджета республике будут предоставлены денежные средства в размере 5,717 млн рублей на внедрение мер по оказанию финансовой помощи представителям малого и среднего бизнеса.

Когда именно региону будет предоставлена указанная материальная помощь, пока что не сообщается.

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Источник: info-rm.com