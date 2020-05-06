В Мордовии может стать обязательным ношение защитных перчаток в общественных местах

Глава Мордовии Владимир Волков 5 мая провел совещание с членами регионального правительства и руководителями районов в режиме видеоконференции.

В ходе указанного совещания были обсуждены вопросы, касающиеся профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что действующих в настоящее время ограничительных мер достаточно.

Кроме того, участники совещания сообщили о вероятности того, что в ближайшее время будет принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в общественных местах.

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Источник: info-rm.com