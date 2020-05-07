В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже денег с утерянной банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже денежных средств с утерянной банковской карты.

Стражами порядка было установлено, что 21 апреля неизвестный гражданин с помощью банковской карты, утерянной жителем Мордовии, расплачивался в нескольких магазинах, а также на АЗС.

Предполагаемый преступник был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, светло-голубые джинсы и кроссовки черного цвета. На лице гражданина была медицинская маска. Мужчина передвигался на автомобиле марки «Лада-Веста» темно-серого цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-60, 8-987-997-4804 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф