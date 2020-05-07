В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели операцию под названием «Нетрезвый водитель».

Указанная операция проводилась на территории республики в период с 1 по 4 мая.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражи порядка задержали 56 водителей, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 6 автомобилистов повторно допустили данное нарушение.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф