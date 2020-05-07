Житель Саранска, пожелавший интима, остался без денег

В Саранске 34-летний местный житель лишился денежных средств, пытаясь провести время с представительницей сферы оказания интимных услуг.

Несколько дней назад 34-летний житель Саранска обнаружил в одной из популярных социальных сетей объявление о предоставлении услуг интимного характера. Мужчина позвонил по указанному в данном объявлении телефонному номеру. Горожанину ответил неизвестный гражданин, который сообщил, что изначально необходимо перечислить предоплату. Мужчина перевел на указанный незнакомцем банковский счет 2900 рублей. После этого никто на связь с горожанином не выходил. Мужчина решил самостоятельно связаться с незнакомцем, но это ему не удалось, поскольку мобильный телефон последнего был вне зоны доступа. Объявление о предоставлении интимных услуг было удалено.

Стражи порядка выяснили, что абонентский номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован на территории Краснодарского края.

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Источник: 13.мвд.рф