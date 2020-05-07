В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Указанное происшествие произошло днём 6 мая в Октябрьском районе города. На территории дачного массива, расположенного возле ресторана «Огни Саранска», загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 12 квадратных метров. Кроме того, выгорела сухая трава на площади 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru