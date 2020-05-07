В Мордовии медицинский персонал перешел на 14-дневную вахту

В Мордовии по причине увеличения числа граждан, зараженных коронавирусом, медицинский персонал перешел на 14-дневную вахту.

Вице-премьер регионального правительства Галина Лотванова сообщила, что для коронавирусных пациентов были подготовлено 998 коек, причем 923 из них уже заняты.

Также Галина Лотванова отметила, что 15 лечебных учреждений привлечены к лечению упомянутой категории больных. В настоящее время 1758 человек находятся под наблюдением по коронавирусу. На полную мощность работают два обсерватора.

По информации «Известий Мордовии».

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