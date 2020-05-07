В Мордовии выпускающая маски фабрика не обеспечила ими своих работников

В Мордовии фабрика, выпускающая маски, не обеспечила ими своих работников.

По информации пресс-службы главы республики, на прошлой неделе деятельность трех организаций была приостановлена по причине того, что не соблюдались элементарные меры эпидемической безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В число нарушителей попали строительные организации, а также расположенная в Рузаевке швейная фабрика, которая выпускает защитные маски, но работники предприятия данными средствами защиты обеспечены не были.

Главу Мордовии Владимира Волкова возмутила вопиющая безответственность руководства швейной фабрики, которое поставляет маски на продажу, но при этом не обеспечивает ими рабочий персонал.

По информации «Известий Мордовии».

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