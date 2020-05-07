В Мордовии режим удаленной работы продлится до 15 июня

В Мордовии в настоящее время ведется работа над составлением плана поэтапного выхода из режима ограничительных мер, которые были введены по причине распространения коронавируса.

Глава республики Владимир Волков сообщил, что ослабление режима не будет касаться санитарно-эпидемических требований. Соблюдение данных норм будет и дальше носить обязательный характер.

Сотрудники предприятий и организаций региона должны быть по максимуму переведены на режим удаленной работы, который сохранится как минимум до 15 июня.

Владимир Волков отметил, что на заводах должны находиться только те работники, которые непосредственно задействованы в производстве.

По информации «Известий Мордовии».

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