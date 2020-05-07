Темниковская швейная фабрика начала выпускать маски

Темниковская швейная фабрика запустила выпуск защитных средств.

Указанное предприятие выпустило более 8 тыс. масок, которые были сшиты с учетом всех требований безопасности.

В настоящее время 30 работников швейной фабрики полностью закрывают потребность жителей района в средствах индивидуальной защиты.

Юрий Гришин, директор ООО «Темниковская швейная фабрика», говорит о том, что изначально имели место не очень большие объемы выпуска. Во время обеденных перерывов 18 швей шили 200-300 масок.

Излишки поставляются в местные магазины. Швейная фабрика также намерена наладить выпуск медицинских костюмов.

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Источник: mordoviatv.ru