Развивается региональная система обработки единой социальной электронной карты жителя Мордовии

В Мордовии развивается региональная система обработки единой социальной электронной карты жителя.

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» (часть национального проекта «Цифровая экономика РФ») будет обеспечено развитие республиканской системы обработки единой социальной электронной карты (РСО ЕСЭК) жителя Мордовии.

Запланирована разработка автоматизированной информационной системы, которая позволит обеспечить адресное оказание госуслуги по организации питания обучающихся, прозрачность расходования денежных средств на питание школьников, контроль за расходами детей со стороны родителей, а также автоматизировать процесс организации предоставления питания и формирования статистических данных.

В рамках проекта по внедрению спортивного приложения будет разработана автоматизированная информационная система, которая позволит усовершенствовать учет, порядок и форму предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в области физической культуры и спорта, обеспечить адресное оказание государственных спортивных услуг жителям республики, повысить уровень обеспечения безопасности спортивных учреждений, а также усилить контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых на социальные нужды.

По информации «Известий Мордовии».

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