Саранский завод «Биохимик» будет выпускать препарат против коронавируса

Специалисты саранского завода «Биохимик» воссоздали технологию производства препарата, который блокирует размножение коронавируса в клетке человека, препятствуя распространению инфекции в организме.

Исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков говорит о том, что указанный препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус.

Рассматриваемый препарат был разработан в Японии для лечения атипичных лихорадок. Его особенностью является то, что к нему практически нет резистентных (сопротивляющихся) вирусов.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии медицинский персонал перешел на 14-дневную вахту.