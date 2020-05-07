Школьники Мордовии смогут получить по 1 миллиону рублей

Школьники Мордовии имеют возможность получить по 1 миллиону рублей.

Открылась регистрация участников конкурса «Большая перемена», представляющего собой онлайн-платформу для образования, развития и коммуникации учеников 8-10-х классов. Рассматриваемый конкурс будет проходить до октября. Зарегистрироваться можно на сайте «БольшаяПеремена.онлайн» до 23 июня. В данном случае оценивается не уровень владения школьными знаниями, а наличие и степень развития у детей умений, которые необходимы для успешной профессиональной самореализации в условиях современности.

Первая часть испытаний будет проведена в дистанционном режиме. Очные этапы конкурса должны начаться с 20 июля.

По 1 миллиону рублей получат 300 десятиклассников. Данные деньги предоставляются на оплату обучения в высшем учебном заведении и расходы, связанные с проездом к месту учебы. Те выпускники, которые поступят на бюджетные места, смогут потратить денежные средства на ипотеку. Кроме того, победители конкурса получат до 5 баллов к портфолио достижений, которое учитывается при поступлении.

Из числа учащихся 8-9-х классов 300 человек получат по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие. Ещё 1200 человек, которые пройдут в финал конкурса, получат путевки в Международный детский центр. Для 20 лучших школ предусмотрена финансовая поддержка в размере 2 миллионов рублей. Педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

По информации «Известий Мордовии».

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