В Мордовии проходит конкурс по поддержке волонтерства

В Мордовии первого мая стартовал открытый конкурсный отбор в рамках государственного конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства.

В указанном конкурсе могут принять участие зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.

Конкурс проводится по следующим направлениям: школьное добровольчество (волонтерство) – вовлечение учащихся в добровольческую деятельность; студенческое добровольчество (волонтерство) – повышение общественной активности студентов через вовлечение их в добровольческую деятельность; - добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения – продвижение добровольчества среди населения трудоспособного возраста, в том числе развитие семейного, корпоративного добровольчества; «серебряное» добровольчество (волонтерство) – обеспечение самореализации граждан старшего поколения (в возрасте от 56 лет и старше) через волонтерскую деятельность.

Конкурсные заявки и проекты принимаются до 12 мая на следующую электронную почту: dobrovoltsymordovii@yandex.ru.

По информации «Известий Мордовии».

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