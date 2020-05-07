Студенческий проект из Саранска получил грант в размере одного миллиона рублей

Грант Росмолодежи в размере одного миллиона рублей выиграл проект «Республиканский образовательный лагерь «Будущее за нами!», который представил заместитель председателя студенческого совета МГУ им. Н.П. Огарева Владимир Панов.

Республиканский образовательный лагерь «Будущее за нами» поможет школьникам сориентироваться в мире современных профессий, а также повысить их интерес к профессиональному самоопределению.

Владимир Панов говорит о том, что участники лагеря познакомятся с миром профессий, получат полезные советы по успешному карьерному росту и возможность выбрать дело своей жизни. Особое внимание будет уделяться техническим специальностям.

Каждый день будут проходить презентации профессий, работа в командах, квесты, челленджи. Кроме того, запланированы увлекательные мастер-классы от ведущих преподавателей университета и приглашенных специалистов.

По информации «Известий Мордовии».

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