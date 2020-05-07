Несколько жителей Мордовии пойдут под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении трех местных жителей, обвиняемых в убийстве.

Преступление было совершено 9 апреля прошлого года в Ковылкино. В доме, расположенном по адресу – улица Железнодорожная, компания, состоящая из 25-летнего жителя села Перевесье, 27-летнего жителя Торбеевского района, а также 36-летнего мужчины и 33-летней женщины, проживающих в Ковылкино, распивала спиртные напитки. В ходе попойки между младшим участником застолья и остальными собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 25-летний парень был жестоко избит оппонентами. От полученных травм молодой человек скончался. Собутыльники сбросили труп парня в подпол.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф