В Саранске троллейбус №8 временно изменит маршрут движения

В Саранске будет временно изменен маршрут движения троллейбуса №8.

Указанные изменения связаны с проведением ремонтных работ.

В период с 16:00 7 мая до окончания ремонтных работ троллейбус №8 будет курсировать по следующему маршруту: ул. Гагарина, ул. Ульянова, ул. Энгельса, пр. 50 лет Октября и далее по обычному направлению.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске в период с 1 по 5 мая дачные автобусы перевезли 6300 пассажиров. Самый большой пассажиропоток был зафиксирован 3 мая, тогда были перевезены 1784 человека.

Источник: adm-saransk.ru