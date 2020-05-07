Полицейские изъяли синтетические наркотики у 19-летнего жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 19-летнего жителя Саранска.

В посёлке Чекаевский стражи порядка задержали 19-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,57 г. Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении горожанина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф