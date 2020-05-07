В Мордовии владельца магазина оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства

В одном из магазинов Мордовии были зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства.

В магазин, расположенный на территории Чамзинского района, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты поступали по ветеринарным сопроводительным документам, оформленным в электронном виде, которые не своевременно производились гашению. Данная продукция хранилась и реализовалась в торговом заведении.

В отношении индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем указанного магазина, была избрана мера административного наказания в виде штрафа.

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Источник: ursn-rm.ru