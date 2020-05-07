В Зубово-Полянском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя

В Зубово-Полянском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста.

Вечером 6 мая сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметили транспортное средство, двигавшееся по спутанной траектории, создавая опасную ситуацию.

Указанный автомобиль был остановлен. За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин. Автомобилист пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Дальнейшее разбирательство по данному факту проводят сотрудники отдела МВД России по Зубово-Полянскому району.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia