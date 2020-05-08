Житель Краснослободского района подозревается в серии краж

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 54-летний местный житель, который подозревается в совершении нескольких краж из частных домов.

Недавно в полицию обратилась 67-летняя гражданка, которая сообщила о том, что из принадлежащего ей дачного дома, расположенного на территории села Заречное, были украдены газовая горелка, трансформатор тока от телевизора, электродвигатель от стиральной машины, мясорубка и две чугунные сковородки.

По подозрению в совершении указанной кражи был задержан ранее судимый 54-летний гражданин. Мужчина заявил, что часть похищенного имущества он планировал обменять на спиртное, а остальное намеревался сдать в пункт приема металлолома.

Также была установлена причастность 54-летнего гражданина к совершению ещё нескольких краж из частных домов, расположенных в Краснослободском районе.

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Источник: 13.мвд.рф