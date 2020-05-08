В Саранске 45-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 45-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве.

В период с августа 2015 года по сентябрь 2017 года 45-летний житель Саранска занимал под проценты деньги у граждан, среди которых были его знакомые, и не возвращал их обратно. Денежные средства горожанин тратил по своему усмотрению. От действий мужчины пострадали 7 человек. Общая сумма похищенных денег составила более 6 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф