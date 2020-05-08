В Зубово-Полянском районе собака напала на 6-летнюю девочку

В Зубово-Полянском районе собака покусала малолетнюю девочку.

Происшествие произошло 5 мая. По предварительной информации, собака, находившаяся во дворе частного дома, сорвалась с цепи, а затем выбежала на улицу, где напала на 6-летнюю девочку, которая проезжала мимо на велосипеде. Оказавшиеся поблизости граждане отогнали животное от ребенка.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Медики диагностировали у ребенка укушенные раны ноги и плеча.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф