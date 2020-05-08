В Саранске водитель фургона сбил пенсионерку на тротуаре

В Саранске пенсионерка попала под колёса фургона.

Указанное происшествие произошло днём 7 мая на территории Пролетарского района города. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Коваленко, 52-летний мужчина, находившийся за рулем фургона марки ГАЗ, во время движения задним ходом совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку, которая шла по тротуару.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф