В Зубово-Полянском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Зубово-Полянском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя легкового автомобиля.

Вечером 7 мая в селе Каргал сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово–Полянскому району остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21073, за рулем которого находился 49-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф