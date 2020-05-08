В Торбеевском районе загорелся жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.
Утром 7 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Центральный. На улице Молодежной загорелся жилой дом на четыре квартиры. Огонь повредил строение на площади 105 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru