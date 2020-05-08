Житель Рузаевки, обвиняемый в покупке и хранении наркотиков, пойдет под суд

Суд вынесет приговор в отношении 42-летнего жителя Рузаевки, который обвиняется в покупке и хранении наркотиков.

Вечером 23 декабря прошлого года в селе Куликовка городского округа Саранск сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего жителя Рузаевки, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы наркотики массой более 1 г. Запрещенные вещества мужчина приобрел на одном из сайтов для личного употребления.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru