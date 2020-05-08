Прокуратура Ардатовского района выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

Представителями ведомства было установлено, что МБОУ «Низовская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Редкодубская средняя общеобразовательная школа» на протяжении длительного периода времени не принимаются меры по созданию условий для беспрепятственного доступа в организации инвалидов. При входе в здания учреждений отсутствует вывеска с названием организации, графиком его работы, планом построек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.

В суд были направлены исковые заявления к указанным образовательным организациям в целях обязания в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу установить вывески.

Исковые заявления судом были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru