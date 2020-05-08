Житель Ковылкино пытался перебросить на территорию колонии мобильные телефоны

Сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.
Сотрудники указанного исправительного учреждения на территории, прилегающей к колонии, задержали жителя Ковылкино, который пытался перебросить 22 мобильных телефона.
В отношении упомянутого гражданина был составлен протокол об административном правонарушении.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su