Житель Торбеевского района продавал поросят без необходимой документации

В Мордовии был привлечен к ответственности житель Торбеевского района, который продавал поросят без необходимой документации.

В Краснослободске житель села Салазгорь Торбеевского района на территории ярмарки выходного дня продавал поросят без свидетельства, подтверждающего ветеринарно-санитарное состояние груза, эпизоотическое благополучие места его выхода.

Сельчанин был привлечен к административной ответственности. Продажа поросят была запрещена.

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Источник: ursn-rm.ru