Жительница Мордовии продавала конскую колбасу без ветеринарно-сопроводительных документов

В Мордовии местная жительница продавала колбасу без необходимой для осуществления данной деятельности документации.

На территории Торбеевского района гражданка занималась продажей конской колбасы, не имея необходимых ветеринарно-сопроводительных документов.

Женщина была привлечена к ответственности. Кроме того, с гражданкой была проведена разъяснительная беседа о необходимости осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы и реализации продукции при наличии ветеринарно-сопроводительных документов.

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Источник: ursn-rm.ru