В Зубово-Полянском районе пропал без вести пенсионер

В Зубово-Полянском районе пропал без вести пожилой местный житель.

Акшонов Василий Кузьмич 1948 года рождения, являющийся жителем села Ширингуши Зубово-Полянского района, 6 мая вышел из дома и не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в камуфлированную ветровку, черные штаны, свитер красного цвета, черные галоши и вязаную шапку того же цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующему телефонному номеру: 88007005452 (звонок бесплатный).

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Источник: vk.com/la_saransk