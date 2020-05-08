В Саранске открыли проезд по Северо-Восточному шоссе

В Саранске был открыт проезд по Северо-Восточному шоссе.

В Саранске 7 мая открыли два путепровода через железнодорожные пути и мост через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе.

На проведение работ по восстановлению рассматриваемых объектов были потрачены денежные средства в сумме 600 млн рублей. Большая часть денег была выделена из федерального бюджета.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 8 мая, возобновляется движение троллейбусного маршрута №10 по Северо-Восточному шоссе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru