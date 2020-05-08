Житель Ковылкино во время ссоры ударил гражданскую жену ножом

В Ковылкино местный житель во время ссоры ударил ножом свою гражданскую жену.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 8 апреля 38-летний гражданин распивал алкогольные напитки вместе со своей 29-летней сожительницей. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина ударил сожительницу ножом в живот. После этого гражданин вызвал медиков. Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у гражданки ножевое ранение передней брюшной стенки.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении гражданина была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф