В нескольких районах Мордовии началась установка евроконтейнеров

В Мордовии начали устанавливать евроконтейнеры в населенных пунктах трех районов.

Региональный оператор по обращению с ТКО сообщает, что в список населенных пунктов обслуживания вошли ещё 32 поселения, которые расположены на территории Ковылкинского, Краснослободского и Темниковского районов.

Доступ к организованной системе сбора и вывоза отходов получат ещё более 8 тыс. жителей Мордовии.

В условиях эпидемии коронавируса необходимо расширять количество населенных пунктов обслуживания, поскольку санитарное состояние играет важную роль в борьбе с инфекцией. Такого мнения придерживается руководство ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Также читайте о том, что в Саранске открыли проезд по Северо-Восточному шоссе.

Источник: vestnik-rm.ru