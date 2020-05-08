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Саранская IT-компания Bytex подарила инфекционной больнице двигатели

Саранская IT-компания Bytex подарила инфекционной больнице двигатели

В Саранске IT-компания Bytex подарила двигатели для дооборудования лабораторных помещений инфекционной больницы приточной вентиляцией.

Указанная технология чрезвычайно важна именно для лечебных учреждений, поскольку позволяет постоянно закачивать в помещения чистый воздух, что благоприятно скажется на работе персонала.

Ранее представители упомянутой компании передали 100 литров антисептического средства дежурным группам детских садов Саранска.

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Источник: vestnik-rm.ru