В Саранске женщина упала с балкона

В Саранске 34-летняя гражданка упала с балкона.

Трагическое происшествие произошло поздним вечером 7 мая. С балкона 12-го этажа жилого дома, расположенного по адресу – улица Косарева, упала 34-летняя гражданка. Шансов выжить у женщины не было. Причина происшествия в ближайшее время будет установлена.

В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

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