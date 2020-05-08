В Мордовии проводится дополнительный контроль за нелицензированными перевозками

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Ространснадзора проводят мероприятия по дополнительному контролю за нелицензированными перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и иных лиц на межрегиональных маршрутах.

Указанные проверки осуществляются на въездах в республику, где развернуты и функционируют 12 постов пропуска.

Для выявления в пассажиропотоке лиц, прибывающих из других регионов, сотрудники Ространснадзора и ГИБДД проверяют транспортные средства, а также наличие соответствующей документации у водителей.

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Источник: 13.мвд.рф