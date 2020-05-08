С начала года в Саранске прошли профессиональное обучение несколько десятков местных жителей

В период с января по апрель нынешнего года в Мордовии было организовано профессиональное обучение 190 человек, возраст которых превышает 50 лет.

По направлению ГКУ РМ «Цент занятости населения Саранский» прошли обучение 34 человека. На 156 человек были получены заявки от работодателей на предоставление субсидии на возмещение затрат по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru