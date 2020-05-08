В Дубенском районе начали реконструировать дорогу

В рамках национального проекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги» на отрезке дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки, стартовали работы по реконструкции.

В настоящее время рабочие убирают деревья и кустарники с обочин, снимают с растительный слой и завозят необходимые материалы.

В нынешнем году будет реконструировано шесть с половиной километров дорожного полотна. В следующем году дорожники капитально отремонтируют оставшийся участок.

По информации «Известий Мордовии».

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