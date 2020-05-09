Житель Ичалковского района украл банковскую карту

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который оплачивал свои покупки с помощью чужой банковской карты.

Стражами порядка было установлено, что 40-летний житель населенного пункта Кемля, идя по улице, обратил внимание на припаркованный во дворе жилого дома автомобиль марки ВАЗ-2114, дверь которого не была закрыта. Мужчина проник в салон. Похитив портмоне с банковской картой с возможностью бесконтактной оплаты, гражданин скрылся. Поле этого в одном из магазинов мужчина приобрел продукты питания и спиртное общей стоимостью порядка 3,5 тыс. рублей. Покупку гражданин оплатил похищенной банковской картой.

В отношении жителя Кемли было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф