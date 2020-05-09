В Саранске горел гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 8 мая. Огонь вспыхнул в гаражном боксе №51, который находится на территории гаражного общества «Газель», расположенного по адресу – улица Терешковой.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил имущество внутри гаража на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Торбеевском районе загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru