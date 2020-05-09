Пропала без вести жительница Рузаевки, которая нуждается в медицинской помощи

В Мордовии разыскивается пропавшая без вести жительница Рузаевки.

Каргатьева Валентина Николаевна 1952 года рождения, являющаяся жительницей Рузаевки, 7 мая ушла из дома и не вернулась обратно. Известно, что женщина была одета в черно-зеленную длинную кофту, черные туфли и светло-зеленый платок. На лице гражданки была медицинская маска. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемой женщины, могут сообщить необходимую информацию по следующему телефонному номеру: 88007005452 (звонок бесплатный).

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Источник: vk.com/la_saransk