В Инсарском районе горел жилой дом

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 8 мая на территории села Челмодеевский Майдан. На улице Центральной загорелся жилой дом №13. Огонь повредил строение на площади 105 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Представители МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске горел гараж.
Источник: 13.mchs.gov.ru