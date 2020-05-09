В Инсарском районе горел жилой дом

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 8 мая на территории села Челмодеевский Майдан. На улице Центральной загорелся жилой дом №13. Огонь повредил строение на площади 105 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Представители МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске горел гараж.

Источник: 13.mchs.gov.ru