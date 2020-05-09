В Рузаевском районе проходит операция «Нетрезвый водитель»

В Рузаевском районе сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие стартовало сегодня, 9 мая. Завершится рассматриваемая операция 11 мая.

В период с января по апрель нынешнего года на территории Рузаевского района на 300% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В результате данных инцидентов телесные повреждения получили 9 человек.

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Источник: гибдд.рф