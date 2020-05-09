Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии принимают участие в акции «Мы вместе»

Сотрудники исправительных учреждений №№3, 5, 8, 17 и 19 УФСИН РФ по Мордовии прошли курс обучения по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации, став волонтерами.

Всероссийская акция «Мы вместе» продолжает объединять неравнодушных граждан. К движению присоединились сотрудники уголовно-исполнительной системы Мордовии.

Представители ведомства оказывают адресную материальную помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции, доставляют продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su